الحصيني يكشف خريطة الأمطار والرياح المغبرة اليوم

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس وليلة الجمعة.

وأوضح الحصيني أن هذه الحالة ستكون على مناطق مكة المكرمة وجدة ورابغ وبدر والليث والقنفذة والمدينة المنورة وينبع والقريات وشمال طريف وأجزاء من جنوب منطقة حائل.

ولفت الحصيني إلى أن الحالة تشمل رياحاً مغبرة على الشمالية والشرقية.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف، القصيم، حائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على غرب ووسط وشرق المملكة قد تهطل أمطار خفيفة خلال الصباح على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك، ومنطقة القصيم وحفر الباطن.

كما تنشط الرياح الجنوبية على منطقة الرياض والشرقية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة تصحب برياح شمالية غربية نشطة يمتد خلال الليل على منطقتي الشرقية والرياض.