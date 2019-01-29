الربيعة يبحث جهود مركز الملك سلمان للإغاثة مع ممثل الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن

المواطن - واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن أيمن الغرايبة.

وثمن الغرابية دور المملكة ممثلة بالمركز في التخفيف من معانات 240 ألف نازح يمني في المناطق الغربية اليمنية وشكره للمملكة والإمارات بتقديم منحة 61 مليون دولار للنازحين داخل اليمن ، منوهاً بالأدوار التي يقدمها المركز عبر برامجه المتنوعة في المحافظات اليمنية كافة.

وناقش اللقاء مستجدات الوضع الإنساني في العديد من الدول وخصوصاً في اليمن وكذلك القضايا المتعلقة باللاجئين المتواجدين في عدد من مراكز الإيواء.

وأدان الدكتور الربيعة الانتهاكات الحوثية الصارخة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني وآخرها الهجوم الإرهابي على مخيم حرض في محافظة حجة اليمنية الذي نتج عنه مقتل العديد من الأبرياء.

من جهة أخرى قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 650 سلة غذائية تزن 48 طنًا و100 كيلو غرام للمتضررين في مديرية الريدة الشرقية بمحافظة حضرموت ، يستفيد منها 3,900 فرد.

ويأتي هذا المشروع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.