الرميان: نخطط لإقامة 13 ملعبًا للجولف.. و100 مليون مشاهد يتابعون الحدث

المواطن - الرياض

أقام ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للجولف، مؤتمرًا صحفيًّا مساء اليوم (الأربعاء) للإعلان عن انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف، غدًا (الخميس) على ملاعب “رويال جرينز” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأكد الرميان خلال المؤتمر على أن غدًا هو يوم تاريخي في بطولات الجولف في العالم، وكذلك بالنسبة لرياضة الجولف بالمملكة؛ حيث تستضيف لأول مرة هذه البطولة الدولية الكبيرة، التي تضم 4 لاعبين من بين أكبر خمسة مصنفين في العالم، بالإضافة إلى 3 لاعبين سعوديين، هم: (عثمان الملا، أول محترف سعودي، وسعود الشريف 18 سنة، وعبدالرحمن المنصور)، متوقعًا لهم مستقبلًا كبيرًا في اللعبة.

وأشار الرميان أن تنظيم البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف يأتي متماشيًا مع رؤية 2030، وبرنامج جودة الحياة، الذي يسعى إلى تشجيع الرياضة ومشاركة المواطنين فيها.

وكشف الرميان أن الاتحاد السعودي للجولف قد وضع عددًا من الأهداف خلال المرحلة المقبلة من أجل نشر اللعبة وتشجيعها في المملكة، وذلك من خلال خطة طموحة وضعها الاتحاد وتهدف إلى بناء 13 ملعبًا في 13 منطقة على مستوى المملكة، أي ملعب بكل منطقة، بالإضافة إلى المشروعات العقارية الكبيرة التي تنشئ ملاعب للجولف.

وأوضح أن عدد الملاعب الموجودة بالمملكة حاليًّا محدود للغاية، وهي 6 ملاعب للمحترفين (18 حفرة)، و5 ملاعب رملية، و3 ملاعب صغيرة من فئة 9 حفر، وسوف تتنوع الملاعب الجديدة بين الفاخرة والعادية والصغيرة، وذلك في إطار سعي الاتحاد لجعل رياضة الجولف رياضة شعبية ومتاحة للجميع، رجال ونساء وأطفال وشباب ومواطنين ومقيمين، وهو ما سيتطلب أيضًا التوسع في إيجاد أكاديميات ومدارس لتعليم اللعبة، بالإضافة إلى التعاون مع الإعلام والصحافة لتعزيز ثقافة الجولف ونشرها.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للجولف أن من بين أهم أهداف الاتحاد أيضًا في المرحلة المقبلة هو رفع مستوى اللاعبين السعوديين من أجل إيجاد إبطال عالميين ينافسون في اللعبة، مشيرًا إلى أن عدد اللاعبين الموجودين حاليًّا يعد قليلًا بالقياس لأوروبا، حيث تضم المملكة 6000 لاعب جولف، إلا أن المنتسب منهم للاتحاد 220 لاعبًا فقط. وهو عدد كبير بالنسبة لبعض دول المنطقة، لكنه صغير جدًّا بالنسبة لأوروبا؛ نظرًا لعدم معرفة الكثيرين باللعبة.

وحول أهمية رياضة الجولف، رغم أن البعض يراها لعبة مكلفة، قال الرميان: إن اللعبة بالأساس وثيقة الصلة بالاستثمار، حيث إن إقامة ملاعب الجولف في التجمعات السكنية الكبرى، يرفع من قيمة العقارات فيها بشكل كبير؛ نظرًا لما تحققه من منظر جمالي، وبيئة جيدة، وبالتالي هي ترفع من قيمة الأراضي والعقارات.

وعن الصدى الإعلامي للبطولة السعودية الدولية للجولف، قال الرميان: إن هناك تغطية إعلامية واسعة محليًّا وعالميًّا، حيث تقوم 49 محطة ببث البطولة دوليًّا، وهو ما يتيح متابعتها من نحو 100 مليون شخص حول العالم، كما أن هناك محطات للجولف تبث 5 ساعات من البطولة يوميًّا على مدى أيام البطولة الأربعة، مؤكدًا أن كل هذا الزخم يضع المملكة على خريطة الجولف دوليًّا.‎