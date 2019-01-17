الرياض تدخل الإنذار الأحمر .. عاصفة رملية لمدة 4 ساعات

المواطن - الرياض

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذاراً أحمر بشأن انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية في الرياض، وذلك من الساعة الـ11 صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة على مناطق المجمعة والزلفى وشقراء والرياض والخرج والقويعية والأجزاء المجاورة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران،كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.