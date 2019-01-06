الريال ضد ريال سوسيداد .. المرينغي يصدم جماهيره ويسقط بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الريال ضد ريال سوسيداد التي أُقيمت على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بهزيمة المرينغي على أرضه ووسط جمهوره بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الريال ضد ريال سوسيداد بشكل سريع، وتمكن الضيوف من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق على انطلاق اللقاء، عن طريق ويليان خوسيه الذي هز الشباك من ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من كاسيميرو.

وأهدر كريم بنزيمة فرصة التعادل في الدقيقة التاسعة من أحداث مباراة الريال ضد ريال سوسيداد اليوم، واستمر ضغط المرينغي بحثًا عن هدف التعادل، وكاد لوكا مودريتش أن يهز الشباك في الدقيقة 20، إلا أن الحارس تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 37 من أحداث مباراة الريال ضد ريال سوسيداد اليوم، استغل كاسيميرو كرة ركنية، ليلعبها برأسه، إلا أنها مرت بجوار المرمى، وسدد لوكاس فاسكيز تسديد قوية في الدقيقة 44، ولكنها اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتأخر المرينغي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الريال ضد ريال سوسيداد اليوم، أهدر الضيوف فرصة تعزيز تقدمهم، قبل أن يضيع رافاييل فاران التعادل في الدقيقة 47.

وفي الوقت الذي يبحث فيه المرينغي عن هدف التعادل، تلقى المدرب سانتياغو سولاري ضربة قوية، بحصول لوكاس فاسكيز على البطاقة الصفراء الثاني، ليُشهر حكم مباراة الريال ضد ريال سوسيداد البطاقة الحمراء في وجهه.

وواصل اللاعبون إهدار الفرص في مباراة الريال ضد ريال سوسيداد اليوم، قبل أن يُسجل روبن باردو الهدف الثاني في الدقيقة 83 بكرة رأسية مميزة، بعرضية من ويليان خوسيه.

وحاول لاعبو المرينغي تسجيل هدف والبحث عن التعادل عن طريق التسديد من لوكا مودريتش وكريم بنزيمة، لتنتهي مباراة الريال ضد ريال سوسيداد بهزيمة الملكي على أرضه ووسط جمهوره، بعد أيام من تتويجه بلقب كأس العالم للأندية.

وبعد مباراة الريال ضد ريال سوسيداد اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي عند 30 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيد سوسيداد إلى 22 نقطة في المركز الـ11.