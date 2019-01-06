الزكاة والدخل: هذا المقصود بالإفصاح الخاص بتسعير المعاملات

المواطن - الرياض

عرفت الهيئة العامة للزكاة والدخل المقصود بالإفصاح الخاص بتسعير المعاملات.

وأوضحت الزكاة والدخل أن مسودة تسعير المعاملات تُعرف نموذج الإفصاح عن المعاملات بين أشخاص مرتبطين، بأنه الوثيقة أو مجموعة الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب المادة الـ14 من هذه التعليمات، مضيفةً أن من ضمن المتطلبات التي يجب الإفصاح عنها في نموذج الإفصاح الخاص بتسعير المعاملات، هي: “بيان تفصيلي عن جميع المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بما في ذلك طبيعة وسعر المعاملات وطريقة تسعيرها المتبعة”.

وأيضًا الإفصاح عن أي عملية إعادة هيكلة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف ومعلومات تفصيلية عنها، والإقرار عما إذا كان الشخص يحتفظ بالوثائق المتعلقة بتسعير المعاملات وفقًا للفصل الثامن من مسودة تعليمات تسعير المعاملات.

وضمن المتطلبات، إفادة المُكلف عما إذا كان قد أبرم معاملة بين أشخاص مرتبطين أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي مثل “المقايضات والصفقات”، وكذلك معلومات عن المالك الفعلي والمستفيد إن وجد للأشخاص المرتبطين، بما في ذلك الاسم ودولة التأسيس والإقامة ونسبة الملكية.