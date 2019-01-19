السعودية في 48 ساعة.. صقيع يتبعه خسوف جزئي

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد، موضحًا أن الصقيع وارد على أجزاء من الشمالية وشمال الوسطى.

وتابع الحصيني: “البسوا ولبسوا عيالكم في الوسطى والشمالية وشمال الشرقية شتوي ثقيل، وفي المدينة المنورة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية البسوا شتوي، أما متوسط مكة المكرمة وجازان فالملابس ربيعية”.

كما توقع الحصيني حدوث خسوف جزئي في المملكة بنسب متفاوتة من الساعة 6:34 صباح الاثنين المقبل 15/ 5/ 1440هـ، ويُرى عالميًّا بشكلٍ كلي، ويمكن مشاهدته في بعض مناطق المملكة، مثل الرياض، والقصيم وحائل والجوف والشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة إذا لم تحجبه ظواهر جوية، ولكن لن يشاهد في الشرقية.