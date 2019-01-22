السيسي يفتتح معرض القاهرة للكتاب والجناح السعودي مهيأ لاستقبال الزائرين

المواطن - القاهرة

افتتح رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الدورة الـ50 لليوبيل الذهبي لـ”معرض القاهرة الدولي للكتاب”، حيث تفقد السيسي عدة أجنحة بالمعرض، مشيدًا بالتنظيم والتنسيق داخل معرض الكتاب.

وأضحى جناح المملكة مهيأ لاستقبال رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتميز الجناح السعودي بكونه أكبر الأجنحة المشاركة من حيث المساحة واحتوائه لدور النشر؛ حيث يضم عددًا كبيرًا من دور النشر الأهلية وجهات حكومية، ممثلة في بعض الوزارات والهيئات والجامعات والمكتبات العامة، بجانب احتوائه على عدد ضخم من الإصدارات والكتب السعودية المتميزة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي ثري، ومعرض للفنون التشكيلية واللوحات التي تقدم تراث المملكة في صورة رائعة.

ومن جانبه، أكد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على الجناح السعودي، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، على أهمية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب على المستويين العربي والدولي، مشيرًا إلى أن المملكة تشارك هذا العام بجناح يليق بحجم تاريخ وحضارة وأصالة المملكة والتعريف بالحركة العلمية والثقافية والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة حاليًّا في ضل العمل برؤية 2030، بالإضافة إلى عرض عدد من نماذج مختارة من التراث السعودي ومجسمات للتوسعات في الحرم المكي الشريف وتوضيح ما تقدمه المملكة من جهد ومال لخدمة الحرمين والحجاج والمعتمرين والزوار.