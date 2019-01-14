الشباب يتعاقد مع البرازيلي سيبا 3 مواسم ونصف

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب عن توصله لاتفاق لضم اللاعب البرازيلي سيباستياو دي فريتاس، الشهير بـ سيبا، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر أن التعاقد مع اللاعب سيبا جاء من أجل تعزيز الصفوف الهجومية لليث، حيث انضم اللاعب إلى الشباب قادمًا من نادي أوليمبياكوس اليوناني.

وسبق للاعب سيبا اللعب في صفوف نادي بورتو البرتغالي ونادي كروزيرو البرازيلي وفريق إستوريل البرتغالي.

وسبق لنادي الشباب أن أعلن تعاقده مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وفاز الشباب في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري على فريق الفيحاء برباعية مقابل هدف، كما نال المدرب الروماني سوموديكا جائزة أفضل مدرب بالجولة السادسة عشرة.