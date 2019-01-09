الشبانة: التصدي للإرهاب يتطلب التنسيق المستمر لمقاومة الأفكار المتطرفة

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أن نجاح الجهود العربية في التصدي لظاهرة الإرهاب يتطلب التنسيق المستمر وتوحيد الجهود في سبيل مقاومة الأفكار الضالة المتطرفة.

وشدد الشبانة على دور الإعلام العربي ومسؤوليته في التصدي لظاهرة الإرهاب عبر تنفيذ برامج نوعية تُعرّف وتثقف وتنشر الوعي حول هذه الظاهرة الخطيرة.

وشدد الشبانة في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية العاشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض اليوم على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية وأهمية تنسيق جهود الإعلام العربي لمنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة في مختلف وسائل الإعلام لنقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث بما يتناسب مع محورية القضية الفلسطينية، وكذلك سيتم مناقشة ما تم اقتراحه من قبل عدد من الدول العربية من تعديلات على ميثاق الشرف الإعلامي، بهدف تطوير صياغته، إدراكاً لأهميته وضرورة الالتزام بما ورد في بنوده، بما يضمن تجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة لغرض الإثارة الإعلامية، وتجنب خطاب الكراهية والحرص على الالتزام بالمهنية والموضوعية في الطرح الإعلامي وما يتناوله من قضايا في مختلف وسائل الإعلام العربية.

وناقش الاجتماع مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة اختيار موضوع دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح محوراً فكرياً للدورة العادية 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعرض الأجندة التنفيذية للاستراتيجية الإعلامية العربية التي خلص إليها اجتماع الخبراء الإعلاميين العرب الذي عقد في الأردن.