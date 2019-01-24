الشبيلي في “مشيناها” يسجل شهادة للتاريخ بحق الإعلام السعودي .. أسباب تضعضعه وسبل علاجه !

المواطن - بندر الحميد

صدر أخيرًا للدكتور عبدالرحمن الشبيلي، أستاذ الإعلام، ومدير عام التلفزيون السعودي سابقاً، والعضو السابق في مجلس الشورى، كتاب سيرة ذاتية جاء تحت عنوان “مشيناها”- حكايات ذات- والكتاب من النوع المتوسط، وصدر في حوالي الـ450 صفحة، وقد حفل بالعديد من العناوين البارزة التي تواكب تلك الرحلة الطويلة والتجربة الثرية والأولويات المسجلة له مع الإعلام الرسمي المسموع والمرئي والمقروء، والتي تستحق التوقف عندها والتزود من معينها؛ خاصة مع تزامن صدور الكتاب مع تولي تركي الشبانة مهام وزارة الإعلام.

“المواطن” تضع أبرز العناوين التي احتواها هذا الباب تحديدًا ويمكن أن تكون مانشتات صحفية عريضة وتترك في المقابل للقارئ الكريم من متخصص ومهتم فرصة قراءتها بالتفصيل من خلال اقتناء الكتاب الشيق والثري:

مخرجات الإعلام في الجامعات كثيرة لكنها لم تحقق المنشود منها!

وأوضح المؤلف أن الصحف والقنوات المهاجرة الخاصة مؤثرة أكثر وتتغذى نجاحاتها على إخفاق الإعلام الرسمي، وقد تكون تلك الحالة الأولى بالعالم!

وأضاف أن إعلامنا الخارجي هو الحلقة الضائعة بين وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، ويجب أن يحظى بهيئة خاصة به لكي يواكب التحول ويوازي مكانة الوطن وقدراته وتطلعات قيادته!

لابد من تنظيم قانوني يضبط الإعلام الجديد ويحميه من الابتذال وإساءة الاستخدام.

ولفت الشبيلي إلى أن الإعلام الوطني عامة والتلفزيون خاصة لم يبلغا حتى الآن من الاحتراف المهني درجة مثالية رغم اقتراب عمره من الـ60 عامًا!

وتابع أن وزارة الإعلام وأقسام الإعلام بالجامعات لم يتمكنا من صقل مهارات ولا من إنجاب كفاءات مبدعة في الإدارة والإعداد والإخراج توازي أسماء قديمة رائدة مثل: عزيز ضياء، وطاهر زمخشري وأحمد قنديل وعباس غزاوي.

وأشار إلى أن الترخيص للإذاعات الخاصة اتجه اتجاهًا تجاريًّا ترفيهيًّا بحتًا خاليًا من أي مضمون نافع!

وقال: إن قناة الإخبارية ورغم مرور 15 عامًا لم تنجح والأفضل نقل قناة العربية إلى المملكة طالما أنها تمول وتدار منها!