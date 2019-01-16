الصحافة الإيطالية: من يحسم لقب السوبر أمام أعين السعوديين؟

المواطن - محمد سمعة

أبدت الصحف الإيطالية اهتمامًا واسعًا بمباراة السوبر الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس والتي تُقام اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية في عنوانها الرئيسي” من يكون الشيخ ويُتوج بالسوبر أمام أعين السعوديين”.

وأضافت لاجازيتا أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري وعد بأن اليوفي سيقاتل لحسم لقب السوبر الإيطالي، بينما أكد المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب ميلان بأن الروسونيري جاهز لحسم السوبر.

أما صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية فقالت” النهائي الممنوع” في إشارة منها إلى قوة وصعوبة المباراة على الفريقين مضيفة أن المباراة ستشهد حضورا جماهيريا منتظرا من قبل الجماهير السعودية.

وتطرقت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى الحديث عن مباراة السوبر الإيطالي قائلة إن كريستيانو رونالدو سيتحدى جونزالو هيجواين لاعب ميلان الحالي ونجم يوفنتوس السابق على الأراضي السعودية، بجانب ذكرها أن رونالدو بحاجة لرفع كأس السوبر الإيطالي كأول بطولة يفوز بها مع البيانكونيري.