الصيدلي الخارق.. ملتقى يناقش طموح وتطلعات حديثي التخرج

أقامت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “جمعية دوائي” الملتقى الأول للصيدلي الخارق مطلع الأسبوع الحالي بمركز الأبحاث في جامعة الأميرة نورة.

ويعد الملتقى الذي نظمه فريق الصيدلي الخارق أحد البرامج المقدمة في مشروع مِداد تحت مظلة الجمعية، ويستهدف فئة الطلاب والخريجين الحديثين الباحثين عن عمل في قطاع الصيدلة، مكرساً أهدافه وتوجهاته بما يخدم ويلبي احتياجات الطالب والخريج لتنمية وصقل المهارات المهمة واللازمة لسوق العمل الصيدلي الحديث وتوسيع المعرفة والأفق عن طريق إعداد وتأسيس صيادلة المستقبل.

كما تضمن الملتقى البرنامج العلمي لمتحدثين متخصصين في ثلاث جلسات حوارية نوقش فيها اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة الصيدلة وكذلك “المجالات المختلفة في الصيدلة” بواقع أربع محاضرات. كما عرض في الجلسة الأخيرة الاستعداد الأمثل للوظيفة الأولى من خلال طريقة كتابة السيرة الذاتية وعمل المقابلة الوظيفية وكيفية تحسين الأداء الوظيفي.

وأقيمت سبع ورش عمل إثرائية متنوعة لاحتياجات الطلاب والباحثين عن العمل قام بعرضها نخبة من الصيادلة الممارسين.

وعلى هامش الملتقى أقيم معرض مصاحب من قبل طلاب وطالبات وخريجين الصيدلة من مختلف الجامعات السعودية عُرض من خلاله العديد من الفنون التشكيلية والرسومات الإبداعية، بالإضافة إلى تقديم عبارات ملهمة ورسائل تحفيزية بطرق متنوعة ومستحدثة إلى رواد الملتقى.

من جانبها ذكرت قائدة مشروع الصيدلي الخارق الصيدلانية وجدان اليوسف أن الملتقى يعد الأول من نوعه ويستهدف طلاب الصيدلة والباحثين عن العمل من خلال توجيههم نحو تحقيق أحلامهم، متضمن ورش عمل وبرنامج علمي يقدمها نخبة من المتحدثين والممارسين في المهنة وبمحتوى ثري، كما أطلق الملتقى مسابقة الصيدلي والتي تهدف لتشجيع التعلم وتنمية الفكر الإبداعي ولرعاية وتمكين المواهب والطاقات الشابة، بمتابعة من لجنة تحكيم متخصصة لتحكيم عمل وأفكار المتسابقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إرشادات للمبتدئين في مجال الابتكار.