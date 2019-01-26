الطقس البارد سبب رئيسي للشعور بهذه الأعراض

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قال اختصاصي طب الأعصاب في ألمانيا كورت بايل، إن برودة الطقس في الشتاء تتسبب أحياناً في الإصابة بصداع شديد، شأنها في ذلك شأن الأطعمة والمشروبات الباردة للغاية.

وأضاف بايل أن تخفيف حدة هذا الصداع، أو الوقاية منه، ممكنة من خلال تدفئة الرأس بواسطة قلنسوة أو شال، وكذلك تدليك الرأس على نحو خفيف.

ويمكن أيضاً تعاطي المسكنات، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، مثل “الأسبرين” و”الإيبوبروفين”.

وتساعد هذه المسكنات، بحسب بايل، في علاج نوبات الصداع النصفي البسيطة والمتوسطة الناجمة عن البرودة. أما نوبات الصداع النصفي الشديدة فينبغي علاجها بواسطة أدوية الصداع النصفي مثل “التريبتانات”.