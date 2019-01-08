العراق يواجه فيتنام.. وعينه على إنجاز 2007

المواطن - مروة نبيل

يواجه منتخب العراق الأول لكرة القدم نظيره فيتنام، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

ويقع منتخب العراق الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات فيتنام، إيران واليمن.

ويسعى منتخب العراق الأول لكرة القدم للظهور بمستوى مميز في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019، لمواصلة التقدم والمنافسة على اللقب القاري.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب العراق الأول لكرة القدم يُعد آخر منتخب عربي يتوج بلقب كأس آسيا 2007.

وأوضحت “أوبتا”، أن مشاركة منتخب العراق الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2019 تُعد التاسعة له في البطولة، والسابعة على التوالي، ونجح في حصد اللقب القاري نسخة عام 2007، حينما فاز على السعودية بهدف دون رد في المباراة النهائية.