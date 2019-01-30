العين الإماراتي يُوضح السبب الرئيسي وراء فسخ عقد زوران ماميتش

المواطن - محمد سمعة

كشف نادي العين الإماراتي عن السبب الرئيسي وراء فسخ عقد المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للنادي الإماراتي في الفترة الحالية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي العين عبر الإنترنت، أن زوران ماميتش طلب فسخ تعاقده مع نادي العين لرغبته في الحصول على قسط من الراحة، بسبب الضغوطات والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وعلى الفور استجاب نادي العين لطلب المدرب الكرواتي ماميتش، حيث أكد العين في بيانه الرسمي أن إدارة النادي تفهمت وضع ماميتش وجاءت موافقتها على فسخ العقد حرصًا منها على المحافظة على المكتسبات والتي حققها مع النادي خلال الفترة الماضية.

وأشار نادي العين أنه لا يملك في قاموسه مبدأ فرض الاستمرار بالقوة أو إجبار أي شخص على التواجد في النادي مهما كان اسمه.

ويذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية، كانت ذكرت في وقت سابق أن زوران ماميتش طلب فسخ تعاقده مع العين، للانتقال إلى المملكة وتدريب نادي الهلال.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة، إعلان نادي الهلال تعاقده مع ماميتش لتدريب الفريق الأول خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.