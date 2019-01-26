الفريق الطبي المتنقل لمركز الملك سلمان للإغاثة يعالج 4,983 مريضاً يمنياً

المواطن - واس

قام الفريق الطبي المتنقل التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم العلاج لـ 4,983 مريضًا في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة والقرى المجاورة لها في محافظة الحديدة، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018م وحتى 25 يناير 2019م.

ويقدم الفريق خدماته للمرضى في المخيمات والقرى البعيدة عن العيادات الطبية التي أنشأها المركز في المخيم، حيث يضم الفريق المتنقل طبيب عام, وعامل تحصين, وعامل تغذية, إضافة إلى صيدلي متخصص لصرف الأدوية، إلى جانب توزيع نشرات للتثقيف الصحي.



ويقوم الفريق يوميًا بجولة على أماكن وتجمعات النازحين وسكان المناطق القروية البعيدة, الذين تسببت الطرق الوعرة وعدم توفر مواصلات بصورة مستمرة في صعوبة وصولهم إلى للعيادات الطبية التي أقامها المركز.

يذكر أن العيادات الطبية التي أنشأها المركز لتقدم خدماتها للنازحين من الحديدة إلى مديرية الخوخة, تضم عيادات وأقسام الطوارئ, والباطنية, والنساء والولادة, والتحصين, والتغذية, وقسم لتنويم النساء, وآخر لتنويم الرجال, إضافة إلى الصيدلية والمختبر، وهي ضمن سلسلة من المشروعات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لنازحي محافظة الحديدة.