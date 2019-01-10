القيادة تهنئ رئيس الوزراء البحريني بمناسبة خروجه من المستشفى

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة خروج سموه من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ خروج سموكم من المستشفى بعد أن منّ الله عليكم بالشفاء، ونحمد الله على ذلك، سائلين المولى سبحانه أن يديم على سموكم نعمه ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة خروج سموه من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.

وقال سمو ولي العهد : سررت بنبأ خروج سموكم من المستشفى بعد أن منّ الله عليكم بالشفاء، سائلاً المولى سبحانه أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.