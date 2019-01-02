المحاكم الجزائية تصدر 56 ألف حكم خلال 3 أشهر بارتفاع 22%

المواطن - واس

كشفت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل, أن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1440 هـ بلغت 56297 بارتفاع قدره 22%، مقارنة بالأحكام الصادرة خلال الفترة نفسها للعام الماضي 1439هـ، حيث أصدرت آنذاك 46284 حكماً.

وبحسب المنصة، فقد تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصداراً للأحكام خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي بعدد 15800 حكم، تلاها منطقة مكة المكرمة بعدد 13595 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بعدد 6392 حكماً، فيما سجلت محاكم منطقة عسير عدد 4875 حكماً.

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بعدد 3399 حكماً، تلاها منطقة المدينة المنورة بعدد 3269 حكماً، ثم منطقة القصيم بـ 1802 حكم، فيما أصدرت المحاكم الجزائية بمنطقة تبوك 1700 حكم خلال الفترة.

وسجلت المحاكم الجزائية بمنطقة الجوف 1504 أحكام، تلاها منطقة نجران بعدد 1267 حكماً، ثم منطقة الباحة 1015 حكماً، ثم منطقة حائل بعدد 883 حكماً، فيما أصدرت محاكم منطقة الحدود الشمالية عدد 796 حكماً، مسجلة الأقل في قائمة المناطق خلال الفترة.

وشملت القضايا التي صدرت فيها الأحكام دعاوى إتلاف ممتلكات، تشهير، تصديق إقرار بالتنازل عن حق خاص، تنازل عن الضرر البدني وسريانه، دعاوى مضاربة، إتهام بالسرقة، إيذاء الغير، دعوى حرابة، خيانة أمانة “مشتركة”، محاولة قتل أو إيذاء نفسه، دعاوى القتل، دعاوى ترويج مخدرات، دعاوى سب وشتم، وغيرها من الدعاوى.

إلى ذلك قفزت وزارة العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم التحوّل الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية وفق توجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التي تستهدف تطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء أنموذج للقضاء المؤسسي.