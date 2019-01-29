المركز الوطني للنخيل والتمور يوفر وظائف إدارية بعدة مدن

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بعدة مدن بالمملكة، للعمل بالمسميات التالية (مدير فرع المركز الوطني للنخيل والتمور بالمدينة المنورة، ومستشار قانوني، ومسؤول مشاريع مراجع داخلي، وأخصائي جودة، وأخصائي جودة، وأخصائي الخدمات اللوجستية، وأخصائي عقود ومشتريات، وأخصائي تسويق، وسكرتير مدير فرع منطقة الأحساء، وسكرتير مدير فرع منطقة المدينة المنورة، وسكرتير مدير فرع منطقة القصيم)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة بالجدول أدناه.

الوظائف:

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 2019/01/29م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).