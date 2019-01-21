المسند: لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية حتى الأحد المقبل

المواطن - الرياض

أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المسند أن اليوم الاثنين استقرار جوي عام، وقد تهطل زخات مطرية قليلة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والكتلة الهوائية الباردة تتراجع قليلًا، متابعًا: “لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) حتى الأحد المقبل”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة والباحة.