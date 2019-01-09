الملك سلمان: نسأل الله أن يحمي بلادنا من كل من أراد بها سوءا

المواطن - الرياض

أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة صار بإمكانها أن تصدر ما كانت تستورده قبل سنوات وذلك بعد النهضة الزراعية والتنموية التي تشهدها.

وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة له أثناء تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة اليوم: ” أنا سعيد أني أراكم اليوم ، وسعادتي دائما أراها عندما أشاهد الكفاءات في بلادنا والحمد لله في كل المجالات ، وهذه نعمة من الله على كل حال ، ثم وجود وسائل التعليم في كل المملكة من المدارس والجامعات والكليات جعلت المملكة تكتفي بأبنائها ، وهذه نعمة كبرى ، لكن النعمة الأكبر هو الأمن والاستقرار في بلادنا ، الذي جعل العمل فيها في كل مجال ماشيا ، والأكبر من هذا كله بلادنا بلاد الحرمين، ويشرفني كما يشرف أي واحد من الأسرة أو من أبناء وطننا أن نكون خداما للحرمين الشريفين، الحمد لله رب العالمين ، نسأل الله عز وجل ، أن يرزقنا شكر نعمته ، والحمد لله بلدنا الآن في كل مجالاته فيه من أبناء البلد مع إخوانهم الذين قبلهم من البلاد العربية وغيرها، خدموا مع الدولة ، لكن ولله الحمد الآن ممكن نصدر ما نستورد ، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته قبل كل شيء ، ويحمي بلادنا من كل من أراد بها سوءا ، والحمد لله رب العالمين” .