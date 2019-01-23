المملكة تعد الأسواق العالمية بنقلة كبيرة خلال 2019

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكد محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن إدراج المملكة على مؤشرات الأسواق الناشئة سيكون له تأثير فوري على الأسواق المالية، خاصة في ظل تطور النظرة العامة للأوضاع الاقتصادية في المملكة.

وتوشك عمليات ضخ رؤوس الأموال الأجنبية على فتح أبوابها لعدد من دول الخليج خلال الأشهر المقبلة، لا سيما مع استعداد المملكة لدخول مؤشر “FTSE Russell” للأسواق الناشئة اعتبارًا من مارس.

وفي حديثه مع هادلي غامبل من شبكة “CNBC” في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال محمد القويز: “نعتقد أن هذا سيغير السوق بشكل ملحوظ”.

وأضاف قائلاً: “نحن متحمسون حقاً لرؤية كيف سيغير ذلك من ديناميكية السوق، ويزيد من عمقه”.

ومن المتوقع أن يؤدي الإدراج في هذه المعايير العالمية الرئيسية إلى دفع عشرات المليارات من الدولارات إلى أسواق الأسهم في المملكة.

وعندما سئل عما إذا كان تدفق رأس المال الأجنبي يمكن أن يعرقل حماس الحكومات للإصلاح، أجاب القويز: “نحن لا نعتقد ذلك”.

وأضاف: “زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب هي جزء محوري ليس فقط إصلاح سوق رأس المال، لكنني أعتقد أنه أيضًا يزيد من مستوى الحوكمة حتى في الشركات الخاصة التي تتطلع إلى الإعلان عنها”.