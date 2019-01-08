“المواطن” تستعرض تاريخ لقاءات ديربي عسير خلال الـ 10 سنوات الماضية

المواطن - الرياض

تشهد الجولة العشرون لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والتي تنطلق مساء غد الأربعاء لقاءً من العيار الثقيل من خلال الديربي التاريخي لقطبي منطقة عسير ضمك وأبها والذي يقام عند الساعة 3.50 عصرًا على ملعب نادي ضمك ، وتعد المباراة وبتوقيتها الحالي بالدوري من أهم المباريات تاريخيًا التي قد تجمع الفريقين كونها تأتي وهما يتنافسان ولأول مرة (سويًا) على صدارة الترتيب بالدوري أبها أولًا بـ 34 نقطة ، وضمك وصيفًا بـ 32 نقطة ؛ أي أنها أشبه بمباريات الكؤوس حيث إن الفائز سينفرد بصدارة جدول الترتيب.

وكانت لقاءات الفريقين قد توقفت طوال السنوات الست الماضية لظروف وجودهما في درجات مختلفة ، قبل أن تعود هذا الموسم بصعود أبها لدوري الدرجة الأولى ، وكانت آخر مباراة قد جمعت الفريقين هي مباراتهما بالدور الأول والتي أقيمت بتاريخ 29 أغسطس 2018 وانتهت بفوز أبها 1/0.

وخلال العشر سنوات الماضية التقى الفريقان في (18) مباراة في مختلف المسابقات فاز أبها في (9) مباريات ، وفاز ضمك في (7) مباريات وتعادلا في (مباراتين).

“المواطن” تستعرض هنا إحصائية لآخر (18) مباراة جمعت الفريقين خلال العشر سنوات الأخيرة:

دوري الدرجة الأولى :

1- 19 يناير 2007 (ضمك) 2/0

2- 19 أبريل 2007 (ضمك) 3/2

3- 26 أكتوبر 2007 (تعادل) 2/2

4- 29 فبراير 2008 (أبها) 2/1

5- 22 أكتوبر 2009 (ضمك) 3/1

6- 3 مارس 2010 (أبها) 2/1

7- 7 يناير 2011 (أبها) 4/3

8- 22 أبريل 2011 (أبها) 5/3

9- 15 ديسمبر 2011 (أبها) 4/3

10- 6 ابريل 2012 (أبها) 3/1

11- 28 أغسطس 2018 (أبها) 1/0

• تصفيات كأس ولي العهد :

1- 14 ديسمبر 2006 (ضمك) 3/2

2- 6 ديسمبر 2007 (ضمك) 1/0

3- 10 ديسمبر 2009 (ضمك) 1/0

4- 31 أكتوبر 2010 (ضمك) 3/0

5- 3 أكتوبر 2012 (أبها) 2/0

كأس الأمير فيصل بن فهد :

1- 2 سبتمبر 2009 (أبها) 1/0

2- 7 نوفمبر 2009 (تعادل) 2/2