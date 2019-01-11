النصر يغلي داخليًّا

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي النصر يواصل تحقيق النتائج المخيبة للآمال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، وذلك بعد تعادله مع نادي الفيصلي بالأمس بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة عشرة.

وبحث نادي النصر عن الفوز على النادي الفيصلي؛ وذلك من أجل الاقتراب من المتصدر نادي الهلال وتقليص فارق النقاط، ولكن الفريق النصراوي لم يحافظ على تقدمه مرتين في مباراة الفيصلي.

تعادل للجولة الثانية على التوالي:

وتعادل نادي النصر، التعادل الثاني على التوالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تعادل في الجولة الخامسة عشرة مع نادي الفتح بدون أهداف في شهر ديسمبر الماضي، ليفقد الفريق أربع نقاط من أصل ست نقاط في آخر جولتين، وهو ما أثار غضب وقلق جماهير العالمي.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

ويذكر أن نادي النصر سيواجه في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري فريق أحد يوم 27 يناير الجاري في الجولة السابعة عشرة.

بداية جديدة مع مدرب جديد:

وأعلن نادي النصر يوم الخميس تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب العالمي لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان نادي النصر أقال في الفترة الماضية، المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو؛ بسبب سوء النتائج، مع تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو لتدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

ويسعى نادي النصر للفوز ببطولة الدوري في الموسم الجاري، خاصة أن العالمي لم يفز بلقب الدوري منذ موسم 2014- 2015.