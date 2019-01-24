النصر ينعي والدة أحمد موسى

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وفاة والدة نجم الفريق الأول لكرة القدم، النيجيري أحمد موسى اليوم الخميس.

وجاء بيان نادي النصر كالتالي: “تقدم رئيس مجلس الإدارة سعود آل سويلم باسمه ونيابة عن أعضاء مجلسي الشرف والإدارة وجماهير العالمي، وكافة منسوبيه بأحر التعازي وصادق المواساة للاعب النيجيري أحمد موسى في وفاة والدته”.

وتابع بيان النصر: “داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته ويلهمه وأهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان نادي النصر قد وافق على طلب المهاجم النيجيري أحمد موسى بالسفر إلى بلاده خلال الفترة الحالية، بسبب الحالة الصحية الحرجة التي تمر بها والدته.