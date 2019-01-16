النمر يحذر: لا تجلسوا على الكرسي أكثر من 30 دقيقة متواصلة

المواطن - الرياض

شدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر على ضرورة عدم الجلوس على الكرسي أكثر من 30 دقيقة متواصلة.

وقال النمر: “حتى ولو كنت مشغولًا.. لا يستمر جلوسك على الكرسي أكثر من ٣٠ دقيقة متواصلة.. بل خذ فترات (بريك) قصيرة ومتقطعة ومارس النشاط الرياضي الذي تحبه لدقيقة واحدة الأقل”.

وتابع النمر أن الدراسات الحديثة أثبتت أن ذلك يقلل احتمالية الإصابة بجلطة القلب مقارنةً بمن يستمر لساعات طويلة جالسًا على الكرسي.

وأضاف في سياق آخر: جامل في أي شيء إلا عدد ساعات نومك.. إذا قل عدد ساعات النوم يوميًا عن 6 ساعات فإن ذلك يزيد من سرعة تصلب الشرايين وترسب الكلسترول فيها وبالتالي احتمالية حدوث الجلطة”.