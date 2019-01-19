النيابة: الصيد محظور في هذه المناطق وغرامة المخالف 20 ألف ريال

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين والمدن والقرى وكافة المناطق المحمية.

وشددت النيابة على أنه لا يجوز الصيد في الأماكن والأوقات المحظورة، أو بالوسائل الممنوع الصيد بها كالأسلحة النارية والمسدسات والبنادق وما يُصطاد به أكثر من حيوان دفعة واحدة.

وحذرت النيابة العامة من أن عقوبات الصيد المخالف تصل إلى 20 ألف ريال، وفي حالة العودة إلى نفس المخالفة تتضاعف الغرامة، كما سيتم مصادرة الأسلحة والأدوات التي تم استعمالها في الصيد، ومصادرة الحيوانات والطيور التي تم صيدها.