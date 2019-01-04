الوحدة .. تخلص من أزمته وأفراحه قصيرة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في التخلص من الأزمات والتي تعرض لها مؤخرًا بسبب النتائج السلبية بتحقيق الفوز على النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوامة من النتائج السلبية

وقبل الفوز على الأهلي دخل الوحدة في دوامة النتائج السلبية والتي حققها في المسابقة حيث خسر من الاتفاق والتعاون والفيصلي في ثلاث جولات متتالية.

ورغم عودة الأفراح لنادي الوحدة وذلك بعد الفوز على الراقي، لكن أفراح الفريق كانت قصيرة بسبب الإصابة القوية والتي تعرض لها اللاعب علي النمر في وجهه وإحدى أسنانه في مباراة الأهلي بالإضافة إلى تعرض رئيس الوحدة حاتم خيمي لحالة إغماء خلال اللقاء.

مفاجأت صادمة

وبعد مباراة الوحدة والأهلي خرج حاتم خيمي بتصريحات إعلامية يؤكد فيها رغبته الاستقالة من رئاسة الوحدة من أجل الراحة وتقديرًا لظروفه الصحية.

وكان الوحدة أعلن عن نجاح العملية الجراحية والتي خضع لها اللاعب علي النمر، حيث أُجريت له العملية الجراحية يوم الثلاثاء الماضي.

ويذكر أن اللاعب التشيلي دياز لاعب الأهلي والذي تسبب في إصابة علي النمر كان طُرد في مباراة الوحدة والأهلي بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

ونجح الوحدة مؤخرًا في إعلان تعاقده مع اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن الوحدة قدم مباراة أكثر من رائعة بالأمس أمام نادي النعيرية في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، حيث فاز الفريق الوحداوي بسداسية مقابل هدف.

وكان المصري أحمد حسام ” ميدو” المدير الفني لنادي الوحدة أعلن عن رحيله عن منصب المدير الفني واستلام منصب المستشار الفني للفريق بعد نهاية مباراة الأهلي.

سيخوض الوحدة مباراة الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد نادي الفتح يوم الخميس المقبل.