الوحدة يُجدد عقد مدافعه شافيز حتى 2021

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة تجديد عقد مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز لمدة موسمين مقبلين اليوم الأحد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة أن النادي جدد عقد اللاعب ريناتو شافيز لمدة موسمين حتى يناير من عام 2021، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

من ناحية آخرى، شهدت تدريبات نادي الوحدة عودة النجم علي النمر والذي غاب في الفترة الماضية بسبب تعرضه لكسر في الوجه والأسنان بعد إصابته القوية والتي تعرض لها في مباراة الأهلي والوحدة يوم 28 ديسمبر الماضي.

وشارك علي النمر في التدريبات الانفرادية بعد حصوله على إذن من الجهاز الطبي.

وسيواجه الوحدة، فريق الحزم في الجولة السابعة عشرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 28 يناير الجاري.

يحتل نادي الوحدة حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 27 نقطة

وكان المدرب المصري أحمد حسام ميدو أعلن استمراره كمدرب لنادي الوحدة حتى نهاية الموسم الجاري.