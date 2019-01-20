اليابان ضد السعودية .. صراع الأبطال

المواطن - مروة نبيل

تخطف مباراة اليابان ضد السعودية الأنظار إليها من مواجهات الدور ثمن نهائي من بطولة كأس آسيا 2019؛ نظرًا لقوة المنتخبين.

وقبل مباراة اليابان ضد السعودية في ثمن النهائي، يُعد المنتخبان المرشحان الأوفر حظًّا لنيل لقب كأس آسيا 2019؛ ما يُزيد من أهمية مواجهة الغد.

وتوج الساموراي والأخضر بـ7 ألقاب من كأس آسيا الـ16 نسخة الماضية، ما يُزيد من صعوبة مباراة اليابان ضد السعودية التي ستُقام، يوم غد الاثنين، على إستاد الشارقة، ويفقد البطولة القارية بطلًا من الدور ثمن النهائي.

وبدأ الأخضر مشواره في كأس آسيا 2019 بالفوز على كوريا الشمالية برباعية دون رد، قبل أن يتغلب على لبنان بثنائية نظيفة، وخسر أمام قطر بالنتيجة ذاتها، ليتأهل كوصيف المجموعة الخامسة، وينتظر مباراة اليابان ضد السعودية لحسم التأهل.

ويدخل لاعبو الأخضر مباراة اليابان ضد السعودية غدًا بهدف تحقيق الفوز، والاستمرار في بطولة كأس آسيا 2019، للتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 1996.

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو الساموراي بالفوز في مباراة اليابان ضد السعودية غدًا، لتجاوز أصعب خطوة في رحلة البحث عن لقب كأس آسيا للمرة الخامسة في التاريخ، والأولى منذ نسخة 2011.