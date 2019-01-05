انتظام الطلاب بمقاعد الدراسة في رمضان.. والعصيمي يعلق: الأمر محسوم

المواطن - الرياض

كشف التقويم الدراسي لوزارة التعليم عن انتظام الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية في مقاعد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك بدءاً من العام الدراسي المقبل 1440/ 1441، وذلك بعد توقف 12 عاماً دراسياً، لم يشهد شهر رمضان الدراسة.

وأوضح التقويم أن الدراسة تنطلق للعام الدراسي المقبل 1440/ 1441 يوم الأحد 02 /01 / 1441 الموافق (01 /09 / 2019)، وسيحظى المعلمون والطلاب بإجازة أسبوعين خلال منتصف العام الدراسي؛ إذ تبدأ إجازة منتصف العام للعام الدراسي المقبل 07 /05 /1441 الموافق (02 / 01 /2020).

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24 /05 / 1441 الموافق (19 / 01 /2020)، وتبدأ إجازة عيد الفطر 14 / 09 /1441 الموافق (07 / 05 /2020).

وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08 /10 / 1441 الموافق (31 /05 /2020)، وتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 10 /10 /1441 الموافق (02 / 06 /2020)، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام 19 / 10 /1441 الموافق (11 /06 /2020).

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أكد العام قبل الماضي أنه لا تغيير في التقويم الدراسي، مبيناً أن رمضان سيكون ضمن العام الدراسي للعشر سنوات المقبلة.

وأكد العصيمي أن الدراسة في شهر رمضان محسومة وينبغي التعامل مع الأمر واقعاً لكونه شهر عمل وعبادة، لافتاً إلى أن خطة التقويم الدراسي محسومة منذ 10 سنوات فهي امتداد للتقويم منذ السنوات الماضية والمعتمد من مجلس الوزراء والمقام السامي.