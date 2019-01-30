انتهاء التحقيق في قضايا الفساد.. المملكة في عهد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان نموذج متفرد

المواطن - الرياض

تفاعل الكثير من المواطنين والإعلاميين وقادة الرأي والمهتمين بالشأن العام مع بيان الديوان الملكي، والذي تضمن اطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التقرير المقدم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا.

وتفاعل المواطنون مع وسم “انتهاء التحقيق في قضايا الفساد”، حيث علق الشيخ د. عائض القرني بقوله: “اللهم سدّد مليكنا خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم، وولي عهده محمد العزم، لما تُحب وما ترضى، واحفظ بلادنا من فساد المُفسدين، وحسد الحاسدين، وكيد الكائدين، برحمتك يا أرحم الراحمين”.

هزة قوية في مملكة العدل:

وعلق عبدالله المديفر الإعلامي ومقدم برنامج في الصورة على روتانا خليجية بقوله: “لم يكن حدثًا عابرًا في حياة السعوديين.. هزة قوية تعيد قيمة (احترام المال العام) إلى نفوس الجميع”.

وقال الخبير الإدارية هاني المقبل “من دروس” القيادة في السعودية.. لكل حكومات العالم لعام 2019: أعلنا عزمنا على الفساد.. وخلال 14 شهر أعدنا حوالي (نصف تريليون ريال) دولة المؤسسات.

لا مكان للفساد في وطننا:

وتفاعل الإعلامي عبدالله الخريّف مع الوسم بقول ولي العهد : “أنا أؤكد لك، بأنه لن ينجو أي شخص كائن من كان دخل بقضية فساد، سواء كان وزير أو أمير”.

وقالت باحثة الدكتوراه خلود الغامدي: “متخيلين ضخامة المبلغ؟! 400 مليار؟!”.

– 381 شخصًا تم استدعاؤهم والـ400 مليار من 87 شخصًا فقط تمت التسوية معهم.

– 56 أحيلوا للنيابة العامة وتم رفض التسوية معهم من النائب العام.

– 8 أشخاص رفضوا هم التسوية.

مع سلمان الحزم وولي عهده لا مكان للفساد في وطننا.

المملكة نموذج متفرد:

وغرد الإعلامي عبدالله البندر بقوله: “الشفافية التي تعمل بها الحكومة السعودية أصبحت نموذج قيادي جريء متفرّد يُضرب به المثل، ولا تجده في هذا الزمان كثيرًا مما جعل البعض يتمنى وجود القيادة السعودية في بلده.. لك الحمد والشكر يالله”.

وقال الفنان فايز المالكي: “إلى كل من تسول له نفسه انتبه أنت في عهد الحزم والعزم”.

وكتب الإعلامي الرياض عادل الملحم تغريدة قال خلالها: “توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بقطع دابر الفساد. في ذات الوقت تؤكد الدولة على منح كل من لم تتم إدانته بالعودة لممارسة حياته العامة كما كان في السابق”.

وغرد سلطان العساكر بقوله: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لا يجامل أحد على حساب الوطن والمواطن”.