انطلاق مُنتدى eMILE للإعلان عن ملامح المستقبل الاقتصادي للمملكة

المواطن - الرياض

انطلق منذ قليل مُنتدى eMILE بدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويستهدف المندى الإعلان عن ملامح المستقبل الاقتصادي للمملكة في قطاعات البرنامج الرئيسية..

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يذكر أنه تم يوم السبت الماضي، تدشين حساب منتدى eMILE على تويتر، والمختص بقطاعات التعدين، والصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية في المملكة.

وكان المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قد دشن السبت أيضا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بحضور وزير النقل نبيل العامودي والدكتور عابد السعدون رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات.

وكشف الفالح، أن المملكة بصدد الإعلان عن الكثير من البرامج التي تحفز القطاع الخاص الوطني بتأييد من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الفالح أنه تم التوقيع على عقود بأكثر من 200 مليار ريال، خلال تدشين البرنامج.

ولفت الفالح إلى أن أكثر من 330 مبادرة تعمل تحت مظلة البرنامج، كاشفًا عن أن أكثر من 34 جهة تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية.