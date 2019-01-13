باحث سياسي: ميليشيا الحوثي لا تحمل عقلًا أو قيمًا إنسانية

المواطن - الرياض

قال الباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل: إن التصعيد الحوثي بشن المزيد من الهجمات بالطائرات بدون طيار يدل على أن الميليشيا لا تريد السلام، وأنها تسير بوضوح لإشعال اليمن والمنطقة، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي هي آلة عسكرية لا تحمل لا عقلًا أو قيمًا سياسية أو إنسانية، وليست معنية بالذهاب نحو السلام.

وأضاف البيل، خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن محالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإقناع هذه الميليشيا أو التعامل معها باعتبارها قادرة على اتخاذ قرار نحو السلام هو كـ”الحرث في البحر”، متابعًا أن الحوثيين يؤكدون للعالم أنهم مجرد آلة عسكرية، وبرغم هذا يصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة على أن تلك الميليشيا يتم ترويضها وأنها ستخضع للسلام، وهو ما ينافي طبيعة تلك الجماعة.

وأوضح البيل أن اتفاق السويد انتهى، إذ انتهت مهلته ولم يتحقق منه شيء، والغريب هو صمت الأمم المتحدة عن الموقف الحوثي، مؤكدًا أن هناك عرقلة واضحة ومستمرة من ميليشيا الحوثي.