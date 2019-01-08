بالفيديو.. تصريح مهم لمتحدث البنوك عن العملة المعدنية

المواطن - الرياض

أكد الأمين العام للجنة الإعلام، في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن استخدام العملة ثقافة مجتمع، ففي المجتمعات الغربية العملة المعدنية تساوي نصف العملة المتداولة في السوق.

وقال حافظ خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إن العملة المعدنية أفضل من الورقية في سهولة التداول فضلا عن أنها صحياً أفضل من الورقية.

واستطرد قائلاً: “اليوم أصبحت العملة المعدنية خفيفة في حملها وجميلة في شكلها، وتشجع على التعامل بها، كما أن العملة المعدنية عمرها قد يتجاوز الـ18 عاماً، مقارنة بالعملة الورقية، وسيكون استخدامها بشكل كبير خلال الفترة القادمة”.

وتابع حافظ أن الهللة كانت ثقيلة في السابق، واليوم الوضع تغير فالعملة أصبحت خفيفة وجميلة في شكلها، ومع تشغيل المترو ومواقف السيارات بالعدادات، كل ذلك سيخلق ثقافة أخرى في المجتمع لاستخدام العملة المعدنية.

وأضاف أن العملة متوفرة بشكل كبير والوضع يعتمد على التاجر، والعملة المعدنية متوفرة بجميع فئاتها وبالتالي ليست هناك مشكلة ولكن نحتاج توعية أكثر.

فيديو | طلعت حافظ: العملة المعدنية أفضل من الورقية صحياً#الراصد pic.twitter.com/h9Dy81X2j3 — الراصد (@alraasd) January 7, 2019