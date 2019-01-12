بتوجيه من فيصل بن سلمان .. بدائل مناسبة للبساطين عوضًا عن سوق المناخة

المواطن - المدينة المنورة

إنفاذًا لتوجيهات الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، يجري العمل حاليًّا من قبل هيئة تطوير المنطقة لإيجاد البديل المناسب للبساطين (رجال- نساء) بنفس الترتيبات السابقة.

ورفعت أمانة منطقة المدينة المنورة مباسط سوق المناخة الذي سبق أن هُيئ للسعوديين في الموقع المشار إليه لحين البدء بمشروع تبليط الساحات الغربية للمسجد النبوي، بحيث يستفاد من الموقع لاستيعاب البساطين بشكل منظم.

وأوضحت أن الجهات المعنية بصدد البدء بمشروع تبليط تلك الساحات، ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف الأمر الذي يستوجب الإسراع في رفع تلك البسطات من هذا الموقع تمهيدًا للبدء بالمشروع.