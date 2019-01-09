بدء تطبيق المرحلة الثانية من بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات على موديلات 2019

المواطن - واس

تُسهم “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” التي تأتي بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق في إظهار استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات، حيث يتم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى سبع مستويات (ممتاز+ ،ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا )، وبدأ تطبيق المرحلة الثانية من البطاقة على موديلات 2019، وتشمل البطاقة الجديدة على مستوى إضافي سابع «ممتاز +»، لأفضل 10% من طرازات السيارات.

وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) التي تأتي بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية، إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق).

وتم تقسيم البطاقة إلى سبع مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها ممتاز+ وأدناها سيئ جداً, حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز+) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى (لون) وآخر بـين 4.5% إلى 5.5% .

وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة ), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز+، ممتاز، جيد جداً، …)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR.

كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع لتبقى (هنا).