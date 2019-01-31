بدر بن سلطان يبحث التنسيق بين أطراف منظومة الحج والعمرة في القطاعين العام والخاص

المواطن - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً ، بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح ، نوقش خلاله أعمال الوزارة لتطوير منظومة الحج والعمرة .

واطلع الأمير بدر بن سلطان ، على أعمال تعزيز التنسيق بين كافة أطراف منظومة الحج والعمرة في القطاعين العام والخاص ، إلى جانب رفع مستوى الأداء بما يخدم مبادرات قطاع الحج والعمرة.

واستعرض الاجتماع مبادرات الوزارة الهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن والمتمثلة في خطوات التوسع في مبادرة ” طريق مكة” التي يتم فيها إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم ، ومبادرة إطلاق مركز التحكم والمراقبة الإلكترونية في الوزارة الهادف لربط مراكز خدمات الحجاج والمعتمرين بصناع القرار ، ولتسريع الإجراءات وإنهاء الملاحظات ، بالإضافة لتوسيع التنسيق مع القطاع الخاص والهيئة التنسيقية ومؤسسات الطوافة بهدف الاستعداد لتطبيق رؤية المملكة 2030 للنهوض بخدمات الحج والعمرة ، وأيضاً مبادرة التحول من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام .