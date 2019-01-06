بشروط.. وظائف للرجال في القوات البحرية الملكية السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية (الإدارة الهندسية والإشغال) توفر وظائف شاغرة للرجال بعدة مناطق بالمملكة، وترغب في إحلالها بكوادر وطنية، للعمل في المواقع التالية (الرياض، وجدة، ورأس مشعاب، والجبيل، والدمام)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً.

3- أن لا يقل تقدر الدرجة العلمية عن (جيد).

4- اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي.

5- إرفاق المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية والدورات والخبرات.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بتاريخ 1440/05/07هـ وينتهي بتاريخ 1440/05/11هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).