بعثة ميلان ترسل برقية شكر لرئيس هيئة الرياضة

المواطن - محمد سمعة

وجهت بعثة نادي ميلان الإيطالي الشكر إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة وذلك بسبب الاستقبال المثالي لبعثة الروسونيري في مدينة جدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميلان عبر تويتر صورًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان رفقة عبد العزيز بن تركي الفيصل قبل مواجهة يوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وكتب الحساب الرسمي لميلان: ميلان أراد توجيه الشكر إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية على الترحيب العظيم والاستضافة المميزة للفريق في جدة، خلال زيارته لنا.

ويذكر أن مباراة ميلان ويوفنتوس ستنطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويذكر أن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان كان قد وعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس بإيقاف خطورته، مضيفًا أن ميلان جاهز من أجل الفوز بلقب السوبر الإيطالي.