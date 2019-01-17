بعد تحذيرات الأرصاد .. 5 توجيهات مهمة من المدني

المواطن - الرياض

وجه الدفاع المدني بعض النصائح المهمة بعد تحذيرات الأرصاد بشأن موجة سيئة من الطقس والغبار تضرب بعض مناطق المملكة.

وشدد المدني على ضرورة البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف إلا عند الضرورة، مع الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة خاصةً خطوط الضغط العالي.

وأضاف المدني أنه يجب الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب رياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات، مع ضرورة تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها خشية دخول الغبار إليها وتعطلها عن العمل، وأخيرًا اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم، لاسيما مرضى الجهاز التنفسي.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران.

كما توقعت الأرصاد الجوية انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

تحذيرات من الأرصاد الجوية

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الإنذار المبكر بشأن حالة غير مستقرة تتعرض لها بعض المناطق اليوم الخميس.

وبحسب الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تتعرض منطقة تبوك وتحديداً حقل والبدع وضبا وتيماء والوجه وأملج والأجزاء المبكرة إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأكد الإنذار المبكر أن الحالة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

كما وجه الإنذار المبكر تحذيراً آخر بشأن نفس الحالة وتتعرض لها الحدود الشمالية وخاصةً رفحاء وعرعر وطريف والأجزاء المجاورة وتستمر أيضاً 12 ساعة.

وفي مكة المكرمة، أكد الإنذار المبكر وجود نفس الحالة في مناطق رابغ والكامل وجدة ومكة المكرمة والشعيبة وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ولفت الإنذار المبكر إلى أن الحالة بدأت في مكة المكرمة من التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة ليلاً.