بعد توجيه الفيصل .. القبض على 5 أشخاص في واقعة تصوير الجثث

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة، أنه تم القبض على 5 أشخاص دخلوا قسم التشريح بجامعة المؤسس وقاموا بتصوير عددٍ من الجثث وترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت شرطة منطقة مكة أنه تم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور شارع البقمي، أكد أن الجامعة شكلت لجنة للتحقيق في دخول عدد من الأشخاص مساء لقسم التشريح بكلية الطب في الجامعة وتصويرھم للجثث ونشرھا على مواقع التواصل.

وقال البقمي: إن الجامعة توصلت إلى مصور المقطع، وھو وافد من جنسية عربية يعمل مشرفًا في الشركة المتعاقدة لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمركز الطبي الجامعي.

وكان مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وجه بالقبض على الأشخاص المذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاھھم.