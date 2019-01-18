بعد رفض الطعن .. محامو كارلوس غصن يطالبون بالإفراج عنه بكفالة مالية

المواطن - متابعة

قدم فريق الدفاع عن رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، صباح يوم الجمعة، طلبًا آخر أمام محكمة دائرة طوكيو لإطلاق سراحه مقابل كفالة.

وقالت مصادر محلية إن طلب المحامين جاء بعدما رفضت المحكمة، أمس الخميس، طعنًا من الفريق الدفاعي لكارلوس غصن، في إلغاء قرار رفض الإفراج عنه مقابل كفالة.

ووجه الادعاء العام في طوكيو الجمعة الماضية تهمتين جديدتين بمخالفات مالية إلى رئيس شركة نيسان موتور السابق الذي يقبع خلف جدران السجن حاليا.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم توجيه الاتهام إلى كارلوس غصن بخيانة الأمانة بنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى الشركة في 2008، وبعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام مالية حتى مارس 2018.

ومنذ اعتقاله قبل عدة أشهر بات الإداري الشهير الذي كان يتنقل بطائرة خاصة نزيل زنزانة صغيرة في مركز للاعتقال شمالي طوكيو، حيث اشتكى من البرد والطعام المقدم له في محبسه والمكون في معظمه من الأرز.

ويمكن للقضاء الياباني إعادة اعتقال المتهمين عدة مرات بتهم مختلفة لإطالة مدة توقيفهم.

واتهمت زوجة كارول غصن، السلطات بسوء معاملته في السجن، إذ قالت إنه يتعرض لمعاملة فظة في السجن.

وذكرت زوجة غصن في رسالة إلى منظمة حقوقية إنه محتجز في زنزانة ليس بها تدفئة مساحتها 6.97 متر مربع، ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية.

ويواجه غصن تهمة عدم الإبلاغ عن حوالي 44 مليون دولار من دخل الشركة على امتداد خمس سنوات حتى 2015، فيما يطال التحقيق كذلك السنوات الثلاث الأخيرة.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي في اليابان للاشتباه في عدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وأصاب سقوطه المدوي قطاع الأعمال والإدارة في عالم السيارات بصدمة مدوية.

وقبل يومين أعلنت المحكمة في طوكيو أنها رفضت طلب إنهاء احتجاز رئيس نيسان السابق كارلوس غصن، على خلفية اتهامه بالفساد.