بعد ضربة المساويك.. ضبط 457 كيلو أغذية منتهية الصلاحية في البيداء

المواطن - المدينة المنورة

ضبطت بلدية البيداء، اليوم الاثنين، مواد غذائية منتهية الصلاحية بكمية تبلغ 457 كيلو جرامًا.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ضبطت المواد منتهية الصلاحية داخل ثلاجة توزيع للمواد الغذائية، حيث جرى إتلاف كامل الكميات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

وفي وقت سابق، ضبطت بلدية الحرم وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة غرفة لأحد العمالة الوافدة تستخدم في تجهيز المساويك وتغليفها في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وجرى إتلاف أكثر من 350 ألف مسواك، وتسليم الوافد للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات بحقه.