بلدية المجاردة تبدأ أعمال طريق الملاحة وتوجيه بالإنجاز العاجل

المواطن - سعيد آل هطلاء - المجاردة

بدأت بلدية محافظة المجاردة، ممثلة في إدارة المشاريع، العمل بطريق الملاحة، وذلك بتنفيذ أعمال الرش والسفلتة ضمن مشاريع البلدية، وذلك بناء على توجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي وجّه بسرعة إنجاز هذا المشروع والانتهاء منه في أسرع وقت.

ويأتي هذا التوجيه من أمين عسير من باب تلبيته لاحتياجات المواطنين وتلمسها وإزالة أي معاناة يعانون منها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يناشد فيه أحد المواطنين جميع المسؤولين في أمانة منطقة عسير بأن يقوموا فقط بسفلتة طريق وادي الملاحة الذي يخدم أكثر من 300 أسرة، وأنهم لا يطلبون أكثر من ذلك فقط سفلتة الطريق رفعًا للمعاناة التي يلاقيها الأهالي في عبورهم لهذا الطريق من مطبات وحجارة وما شابه ذلك، خاصة وأن المرضى يسلكون نفس الطريق حيث تؤدي حالة الطريق إلى تفاقم الإصابات وزيادة الآلام لهم، وأن الأهالي لا يطلبون حتى الإنارة وإنما فقط السفلتة.