بلدي بارق يطالب باستحداث بلدية لمركزي ثلوث المنظر وجمعة ربيعة

المواطن - أحمد الشهري- بارق

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه اليوم بمقر الأمانة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة بارق وذلك لعرض احتياجات ومطالب أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها .

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور الحميدي بأعضاء المجلس البلدي وذلك بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي سيف القحطاني، كما أشاد بما تقدمه بلدية بارق من جهود من خلال تنفيذ المشروعات والخدمات البلدية التي تقدمها .

وأعرب رئيس المجلس البلدي بمحافظة بارق محمد بن إبراهيم البارقي عن شكره لأمين المنطقة على حسن استقباله، وأكد أنه طرح أمام أمين المنطقة حزمه من المطالبات والاحتياجات بمحافظة بارق والمراكز التابعة لها وتضمنت المطالبات رفع فئة البلدية لتتواكب مع كبر مساحة المحافظة ودعم الأمانة للبلدية لتلبية جميع مطالب أسر الشهداء والمرابطين واستحداث بلدية لمركزي ثلوث المنظر وجمعة ربيعة .

وأكد أمين المنطقة على أنهم يسعون في الأمانة لتحقيق مطالبات أهالي محافظة بارق وجميع المحافظات الأخرى في عسير حسب الإمكانيات المتاحة، مبينًا أنه سيقوم بزيارة قريبة لمحافظة بارق .

.