بماذا علّق عبدالله بن زنان على منع يوسف خميس من دخول #النصر؟

المواطن - محمد سمعه

تحدث يوسف خميس نجم نادي النصر السابق، عن منعه من دخول مقر العالمي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد التغريدة التي نشرها ماجد عبدالله أسطورة النصر وكرة القدم السعودية عن الأخطاء الإدارية والتي يرتكبها العالمي ضد نجومه.

وبدأت الأزمة بعد حديث اللاعب خالد الغامدي إعلاميًا عن المضايقات والتي تعرض لها من قبل أحمد البريكي المدير التنفيذي لنادي النصر، ليتحدث ماجد عبدالله عبر حسابه الرسمي في تويتر عن أن إداريي النصر يعاملون أبناء النادي بطريقة غير مناسبة، مثل منع يوسف خميس.

إبن زنان يرد

اتجه عبدالله بن زنان مدير المركز الإعلامي في النصر للرد على يوسف خميس عبر حسابه في تويتر قائلًا: الكابتن يوسف خميس دخل نادي النصر خمس مرات خلال الأربعة أشهر الماضية وفي كل مرة يتم استقباله بحفاوة وترحيب، وإن تم سؤاله من أحد العاملين بالنادي مرة واحدة من الخمس، فهذا لايعني منعه من دخول النادي، وإدارة النصر تُرحب بجميع من خدم النادي وتقدرهم وتحترمهم.

وكان اللاعب خالد الغامدي قال عبر تصريحاته الإعلامية أن أحمد البريكي طلب منه التنازل عن مليون ريال من مستحقاته، وذلك من أجل توقيع المخالصة معه، مضيفًا أن المدير التنفيذي بالنصر أخبره بالرحيل عن النادي والانضمام لأي فريق آخر على سبيل الإعارة.

ويذكر أن النصر يستعد لمواجهة نادي أحد في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري، حيث من المقرر بعد نشر بيان من لجنة المسابقات باتحاد القدم، إقامة المباراة يوم الاثنين المقبل في المجمعة.