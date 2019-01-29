بمتابعة أمير الشمالية.. العثور على 4 مفقودين في وادي عرعر

المواطن - عرعر

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية سير العمليات الميدانية للبحث عن أربعة مواطنين مفقودين في منطقة صحراوية والذين تم العثور عليهم تائهين بالقرب من وادي عرعر.

ووجه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، والذين غادروا مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب سموه بجميع المواطنين عَلى اتباع التعليمات النظامية وتوخي الحذر وتجنب تجمعات الأمطار ومجاري السيول واتباع وسائل السلامة.