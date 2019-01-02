بيليتش: وضع #الاتحاد خطير.. وسنجلب أفضل اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، أن وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خطير للغاية، إلا أنه متفائل بالفترة المقبلة، مُشددًا في الوقت ذاته على أن مجلس الإدارة يسعى للتعاقد مع لاعبين مميزين في الشتوية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط، من الفوز في مباراة والتعادل في 3 مواجهات، والهزيمة في 11 لقاء.

وقال بيليتش: “أحب هذه التحديات.. لأنها تسمح لي أن أعطي أقصى ما أستطيع للنجاح.. الوضع في الاتحاد خطير جدًّا؛ ونبذل قصارى جهدنا ونتحلى بالأمل والتفاؤل.. متأكد أننا سنقلب الوضع رأسًا على عقب في الأيام المقبلة”.

وأضاف: “تحدٍّ كبير لي قيادة الاتحاد.. كنت أبحث عن تغيير وشيء مختلف.. تلقيت اتصالًا من الاتحاد واطلعت على الوضع ووجدته صعبًا جدًّا.. قررت القبول لأن هناك لاعبين كرواتيين وصفوه بالفريق القوي”.

وتابع المدرب الكرواتي تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “الوضع محبط؛ لأننا خسرنا الكثير من النقاط.. لا أبحث عن تبرير الوضع.. الفريق يسعى إلى التحسن، ولاعبو الفريق يقاتلون ونأمل أن نغير الوضع”.

واستكمل مدرب الاتحاد تصريحاته قائلًا: “أستطيع أن أسعى لتحقيق النقاط المطلوبة التي تضمن بقاء الفريق.. علينا أن نحقق تحسنًا هائلًا وهذا ممكن.. وسنجلب لاعبين جددًا لتعزيز صفوف الفريق”.

وواصل بيليتش تصريحاته قائلًا: “لن أتحدث إطلاقًا عن مستوى اللاعبين الأجانب حاليًّا.. الأمر يشبه العاصفة، وهناك أمور سلبية من البداية أفقدت اللاعبين الثقة في أنفسهم.. وفرق عظيمة على مستوى العالم يواجهون مثل هذه الحالات”.

وأكد بيليتش أنه يعمل مع إدارة الاتحاد على التمسك باللاعبين المميزين، والتعاقد مع لاعبين أجانب وسعوديين في الفترة الشتوية، وتابع: “خلال الشهر الماضي كنت مركزًا على أداء الفريق.. راقبنا الكثير من اللاعبين الأجانب ووضعنا قائمة ونسعى الآن للتعاقد معهم في جميع خطوط الفريق”.

وأردف: “نسعى للتعاقد مع لاعب أو لاعبين أجانب في كل خط في الهجوم والوسط والدفاع، بالإضافة إلى لاعبين سعوديين، ونسعى أن نُشكل فريقًا مختلفًا مطعمًا بأسماء جديدة بحلول الـ١٧ من يناير.. والأمر يدعو إلى التفاؤل”.

وعن أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الاتحاد، قال بيليتش: “لا أجد مشكلة في الكشف عن الأسماء التي لا أرغب في استمرارها، لكن نحن نجري مفاوضات مع لاعبين بدلاء، وفي حال الاتفاق معهم ستعلن إدارة النادي أسماء المغادرين”.

وشدد على أن التعامل مع مهمة استبدال اللاعبين تتم بطريقة جدية، مُضيفًا: “نبحث عن لاعبين جدد يندمجون سريعًا مع الفريق.. أيضًا نتطلع للتعاقد مع لاعبين أقوياء شخصية يحفزون الفريق؛ لأن الوضع حساس جدًّا”.

وتابع مدرب نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “سنجلب أفضل اللاعبين الأجانب والسعوديين.. وكل المؤشرات الحالية تعطيني تفاؤلًا وتشعرني بالاطمئنان أن الوضع سيتحسن في الفترة المقبلة”.

وعلق على تصريحه الذي أثار الجدل بعد مباراة العميد والعالمي، قائلًا: “لم أتحدث أن الاتحاد لا يستطيع هزيمة النصر.. كان هناك سوء فهم.. قلت للاعبين بعد المباراة إنني لم أكن سعيدًا بالهزيمة ولكن فخور بالمستوى الذي قدمتموه”.

وبشأن الهزائم المتتالية، قال: “هناك أمور معقدة تسببت في الخسائر، لا أريد أن أبكي على ما حصل، لدينا فريق يصنع الفرص لكن لا يحقق الفوز؛ علينا أن نحاول أن نبحث عن الحافز، الوضع صعب لكن الاتحاد فريق عريق وليس متعودًا على هذا الوضع”.

وأشار بيليتش إلى أن الفريق يلعب بطريقة جيدة ويكون قريبًا من الفوز، وتابع: “هذا يجعلنا نتفاءل، نعيش ظروفًا خاصة تتطلب إرادة وقوة كبيرة وأساليب خاصة، وأنا واثق جدًّا أنني سأحقق النصر، أستطيع أن أقدم وعودًا بأننا سنخرج سريعًا من هذا الوضع.. نحن نحتاج إلى وقفة الجماهير”.

وردًّا على احتمالية رحيله قبل نهاية الموسم في حال تأكد هبوط الاتحاد، رد بيليتش قائلًا: “أنا قبلت بالمهمة والوضع كان سيئًا للغاية.. كنت أستطيع القبول بعروض أخرى.. أنا مستمتع بالعمل في الاتحاد وأطمح إلى الاستمرار في السنوات المقبلة”.